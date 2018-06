Iran naar de stembus

Met de verkiezing in 2013 van de relatief gematigde geestelijke Hassan Rohani tot president, is de regering een hervormingsgezinde weg ingeslagen. De gevestigde orde van aartsconservatieve geestelijken is echter onaangetast.

Hervormingsgezinden hopen dat deze stembusgang daar verandering in brengt. Dat is niet eenvoudig. Het stemmen is in beginsel democratisch, maar de kandidaten moeten eerst door de ballotage van een raad van aartsconservatieve geestelijken. De ruim 6000 kandidaten die vrijdag meedoen, zouden de helft vormen van het totale aantal dat zich had aangemeld. Bijna zeshonderd kandidaten zijn vrouw.

De geestelijke leider, de ayatollah Ali Khamenei, staat boven de president en heeft het laatste woord. Op zijn doen en laten wordt toezicht gehouden door de Vergadering van Experts. Deze raad van 88 geloofsdeskundigen wordt vrijdag ook gekozen. Het is mogelijk dat die Experts de opvolger van de nu 76-jarige Khamenei kiezen wanneer die overlijdt.