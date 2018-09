Schrikkeldag kost gezin 13 euro

2016 is een schrikkeljaar, een kalenderjaar met 366 dagen in plaats van de gebruikelijke 365. Het doet zich eens in de vier jaar voor.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud rekende de kosten en baten uit van die extra dag. Een gemiddeld gezin met twee kinderen en een netto inkomen van 3000 euro per maand geeft komende maandag zo’n 60 euro extra uit. Dit geld gaat onder meer op aan boodschappen (23 euro), elektriciteit en water (5 euro) en afschrijving van inventaris (16 euro).

Tegenover de lasten staan ook baten, zoals een dagje gratis wonen (19 euro), geen vaste lasten voor de auto (8 euro) en gratis verzekerd (10 euro).

Schrikkeldag valt op maandag, een werkdag. Een extra dag werken, extra inkomen? Nee, zegt het Nibud. ,,Mensen in loondienst of met een uitkering krijgen hun inkomen namelijk per maand, ongeacht het aantal dagen dat die maand telt. Maar ook met 29 dagen in een maand werken ze altijd nog minder dan in de andere maanden", aldus het instituut.