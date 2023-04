Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-proftennisser wil jongeren aan het bewegen krijgen Richard Krajicek over ’zijn’ Koningsspelen: ’We zijn in gevecht met de schermpjes’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Kinderen druk in de weer tijdens de elfde editie van de Koningsspelen. Die worden dit jaar over twee dagen uitgesmeerd vanwege het Suikerfeest. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Van boogschieten en estafettelopen tot oer-Hollands koekhappen en spijkerpoepen: duizenden kinderen sloven zich donderdag en vrijdag weer uit op de Koningsspelen. Op de elfde editie van de jaarlijkse sportdag doen zo’n 1,3 miljoen basisschoolkinderen mee. Het sportevenement werd in 2013 geboren in het kader van de inhuldiging van de koning. Oud-proftennisser Richard Krajicek stond aan de wieg en is trots op ’zijn’ Koningsspelen.