Doden en vermisten in Russische mijn

Op een diepte van 780 meter zou een instorting hebben plaatsgevonden. Er zijn bijna vierhonderd hulpverleners actief om de ingesloten mijnwerkers te redden. Ten tijde van de instorting waren er 110 mensen in de mijn aan het werk, van wie de meesten op eigen kracht boven de grond konden komen.

De mijnen in Rusland zijn sterk verouderd en behoren mede vanwege de diepe schachten tot de gevaarlijkste ter wereld. In februari 2013 deed zich in een andere mijn in Vorkuta een gasexplosie voor waarbij achttien mijnwerkers omkwamen. Vorkuta ligt ongeveer 2000 kilometer ten noordoosten van Moskou.