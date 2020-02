Burgerjournalist in coronacrisis spoorloos verdwenen

Via sociale media deed Qiushi vanaf 24 januari verslag uit Wuhan, dat een dag eerder van de buitenwereld werd afgesloten. Op emotionele wijze deed hij verslag via zelfgemaakte filmpjes. Hij betichtte China te weinig te doen tegen de crisis. „Geen mondkapjes, geen faciliteiten, geen tests en diagnoses”, riep blogger boos in de camera. Ook zei hij niet bang te zijn om te sterven ’en al helemaal niet voor de Communistische Partij’.

Kritiek op aanpak

Qiushi studeerde rechten en zou al op 6 februari zijn verdwenen, maar zijn vermissing wordt recentelijk pas groot opgepikt op de doorgaans goed gecontroleerde Chinese sociale media als Weibo. Via de sociale media zwelt de kritiek op de corona-aanpak van China nog altijd aan. Vooral de dood van de 34-jarige besmette arts Li Wenliang, die corona als eerste signaleerde - maar door China als onruststoker werd bestempeld - leidde tot veel woede.

Chen: ’Niet bang voor de Communistische Partij’ Ⓒ Twitter

De officiële lezing van de Chinese autoriteiten is - volgens de familie van Qiushi - dat hij in quarantaine is geplaatst. De familie weigert dat echter te geloven en vreest dat hem iets is overkomen. Vrienden vrezen dat de autoriteiten zijn onthullende video’s willen dwarsbomen. Volgens zijn naasten verkeerde Qiushi voor zijn verdwijning in goede gezondheid.

Hongkong

Het zou niet de eerste keer zijn dat Qiushi in aanraking komt met de Chinese autoriteiten. Toen hij in augustus aanwezig was bij de pro-democratie demonstraties in Hongkong, werd hij naar eigen zeggen opgepakt en ondervraagd. Al zijn accounts op sociale media werden toen verwijderd, waardoor hij in één klap 750.000 volgers kwijt was.

In oktober maakte hij zijn comeback op YouTube en Twitter. Beide platformen zijn in China geblokkeerd, maar veel gebruikers weten ze via een omweg toch te bekijken. Door zijn beelden zagen veel Chinezen de overvolle ziekenhuizen en zieke mensen die worden weggestuurd. „Ik ben bang. Voor me heb ik het coronavirus en achter me voel ik de Chinese machthebbers”, vertelde Quishi in één van zijn video’s.

Inloggegevens gedeeld

Mogelijk vreesde Qiushi dat hem iets zou overkomen, want volgens een bericht op zijn Twitter-account deelde hij zijn inloggegevens met vrienden voordat het stil werd. Zijn moeder heeft op het account een video gedeeld waar ze haar zorgen uitspreekt.