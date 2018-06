Bakjes fritessaus McDonald's groter

In een bakje zat voorheen 20 milliliter, maar dat is nu bijna het dubbele met 35 milliliter, even groot als de andere sausbakjes bij de fastfoodketen. Daarmee komt een eind aan het dilemma van veel bezoekers die één bakje fritessaus net te weinig vinden bij een portie frites en twee bakjes te veel. Ook vinden sommige gasten het zonde van hun geld om een tweede bakje te kopen.

Volgens een woordvoerster zijn de bakjes vergroot 'om duidelijk en transparant te zijn naar onze gasten'. ,,De cups van onze ketchup, mayonaise en onze unieke fritessaus hebben nu allen dezelfde inhoud", vertelt ze aan het AD.

Het is niet duidelijk of de bakjes ook duurder worden. Franchisenemers mogen zelf bepalen welke prijs ze hanteren voor de fritessaus en de fastfoodketen maakt niet bekend wat de officiële adviesprijs wordt.