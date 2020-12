Gewonden bij steekpartij supermarkt Den Haag: ’Kapmes gleed door gangpad’

Ⓒ VRPRESS

DEN HAAG - Na een urenlange klopjacht werd een 43-jarige man woensdagmiddag door de politie aangehouden in Pijnacker in verband met een steekincident in de Grote Marktstraat in Den Haag. Drie medewerkers van een supermarkt raakten hierbij gewond. Twee werden overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na de steekpartij woedde er brand in de supermarkt. De politie vermoedt dat de verdachte bij beide incidenten betrokken was.