Voordeur burgemeester Woensdrecht opgeblazen door vuurwerkbom

Volgens de politie tast Adriaansen nog in het duister over de oorzaak. „Ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft”, zo laat hij in een reactie aan de politie weten.

Met de vuurwerkbom werd de voordeur van de woning opgeblazen. Tevens ontstond er schade aan de voorkant van het huis en aan de garage. De auto die op de oprit stond, bleef ook niet ongemoeid en raakte volgens de politie zwaar beschadigd.

Ernstig misdrijf

De politie roept getuigen op zichzelf bij hen te melden. „Omdat sprake is van een ernstig misdrijf kunt u ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen”, aldus de politie.

Adriaansen is sinds 2013 burgemeester van Woensdrecht.