Minister Hoekstra kan 15 miljard gaan uitgeven

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer donderdag na het coronadebat vóór de extra begrotingen die verschillende ministeries hebben ingediend. Daarmee heeft het kabinet zo’n 15 miljard euro vrijgespeeld om de economie te stutten. En dat kan meteen worden uitgegeven.

Het kabinet hoeft namelijk niet te wachten tot de Eerste Kamer ook zijn goedkeuring aan de nieuwe begrotingen geeft. Normaal gesproken mag nieuw beleid niet uitgevoerd worden totdat beide Kamers ermee hebben ingestemd.

Maar de wet biedt ruimte om in uitzonderlijke gevallen alvast te beginnen met de uitvoering als lang wachten op stemming in de Senaat ’niet in het belang van het Rijk’ is. Daar maakt het kabinet in dit geval gebruik van.

Het gebouw van de Eerste Kamer is tot 6 april gesloten. De Senaat gaat zich vrijdag wel meteen buigen over de behandeling van de begrotingen. De Eerste Kamerleden kunnen dan kijken of ze vragen willen stellen. De behandeling kan helemaal schriftelijk, daarna gaat de Senaat kijken hoe de plenaire behandeling en stemmingen door kunnen gaan.

De miljarden worden gebruikt om zoveel mogelijk banen te houden en bedrijven te helpen. Zelfstandigen die geraakt worden door de coronacrisis kunnen hun inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Bedrijven kunnen hun werknemers met loondoorbetaling naar huis sturen. Zo wil het kabinet voorkomen dat mensen ontslagen moeten worden.

