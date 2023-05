Ontvoerde man Spanbroek ’liep op zijn sokken’

Uit het politieonderzoek komt verder naar voren dat de man Engels of Duits spreekt. En hij stond een klein uur voor de vermoedelijke ontvoering op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in Spanbroek.

Op de nieuwe foto die de politie heeft vrijgegeven, is te zien dat de man in een lijnbus staat. Het beeld komt van een camera in de bus. Een politiewoordvoerster zei eerder op zondag dat meerdere tips zijn binnengekomen, maar dat nog altijd onduidelijk is wie de man is of waar hij verblijft.

Beeld van de man die vrijdag ontvoerd zou zijn. Ⓒ POLITIE

De man stapte vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang in een auto aan de Herenweg. Sindsdien zijn zowel hij als de auto spoorloos. Wel werden in de nacht van vrijdag op zaterdag in het zo’n 10 kilometer verderop gelegen Heerhugowaard twee mannen aangehouden. Zij zitten volgens de woordvoerster nog altijd vast en hun rol bij het incident wordt verder onderzocht. De twee zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten.

Van het incident zijn bewakingsbeelden en de politie heeft nu twee foto’s van de man gedeeld in de hoop dat mensen iets over de zaak of de man kunnen vertellen. De politie zegt zich zorgen te maken over de gezondheid van de man.