Verslaggever NOS weggetrokken tijdens liveverslag door bewaking

Tijdens een gesprek in het NOS Journaal vertelt Sjoerd den Daas hoe de openingsceremonie van de Spelen eruit gaan zien. Een bewaker is daar blijkbaar niet van gediend en trekt de Nederlandse verslaggever weg.

Den Daas probeert in het Chinees uit te leggen dat hij midden in een uitzending zit, maar dat is aan dovemansoren gericht. „Ik vrees dat we later even bij je moeten terugkomen”, is nog net te horen voordat de verbinding wordt verbroken.