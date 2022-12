Tornado treft New Orleans, dode en gewonden

Een verwoeste woning na de tornado bij New Orleans. Ⓒ EPA

NEW ORLEANS - Een tornado heeft woensdag een ravage aangericht in de buurt van de Amerikaanse stad New Orleans. In het plaatsje Killona, aan de rand van de stad, kwam een vrouw om het leven en vielen zeker acht gewonden, melden lokale media. Daken werden van huizen geblazen en elektriciteitsleidingen neergehaald. Zo'n twintig gezinnen moesten worden geëvacueerd.