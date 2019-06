Kabinet sluit twee jeugdinrichtingen door leegstand

De justitiële jeugdinrichting Via Het Keerpunt in Cadier en Keer en Het Poortje Juvaid in Veenhuizen gaan dicht. De justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim verhuist naar een kleinere locatie. Jeugdcriminaliteit wordt bovendien op een andere manier te lijf gegaan.

Het huidige stelsel kent slechts één type instellingen voor alle justitiële jongeren; daar wil minister Dekker van af. „Zoveel verschillende jongeren, zoveel verschillende problemen. Het werkt niet om die allemaal door hetzelfde hoepeltje te laten springen. Daarom zetten we in op meer maatwerk.”

Bekijk ook: Kabinet sluit vier gevangenissen

Kostenbesparing

Het kabinet komt daarom twee nieuwe typen instellingen: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. Tot 2024 investeert het kabinet daarin 17 miljoen euro. Het afstoten van 180 plekken levert 20 miljoen euro op, waardoor er onder de streep geld overblijft.