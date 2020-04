Supermaan levert wereldwijd prachtige plaatjes op

De supermaan was goed te zien (Indonesië). Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De supermaan die vannacht helder aan de hemel stond heeft prachtige plaatjes opgeleverd. Mensen van over de hele wereld bleven ietsje langer op om een glimp van de grote en felle maan op te vangen. Door de heldere hemel was de maan zeker in Nederland goed te zien.