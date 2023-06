Premium Het beste van De Telegraaf

Kabinet worstelt met invoering rekeningrijden per 2030: ’Hele moeilijke puzzel’

Het rekeningrijden staat gepland voor 2030, maar betalen stekkerrijders straks minder of niet? De uitwerking blijkt een ’heel moeilijke puzzel’. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - De invoering van het rekeningrijden per 2030 is een flinke worsteling voor het kabinet. De meningen verschillen over hoe de kilometerheffing eruit moet komen te zien, met als pijnpunt de vraag of elektrische rijders minder moeten betalen en fossiele auto’s juist meer. Het zorgt volgens ingewijden voor een ’pittige discussie’, waarbij zelfs uitstel dreigt.