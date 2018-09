'Prijsgarantie is oplichterij'

Bert de Jong uit Ermelo schrijft:

"Ook kreten als ’laagste prijsgarantie’ zetten in de praktijk geen zoden aan de dijk. Laatst kocht ik iets met ’laagste prijsgarantie’, echter twee dagen later zag ik het ergens anders goedkoper. Holle kretologie. Marketingkunstjes. Anderen denken helaas een geweldig koopje te hebben gedaan. Bij mij ruikt dit soort van adverteren naar iemand op het verkeerde been zetten of nog erger: oplichterij."

