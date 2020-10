Miljoen euro voor veelbelovend poeponderzoek naar diabetes type 1

In de darmen zitten veel bacteriën, gisten en virussen, het zogenoemde microbioom. Dit blijkt een rol te spelen bij de suikerstofwisseling en het immuunsysteem. Mensen met diabetes type 1 hebben een andere samenstelling van het microbioom. Ook hun immuunsysteem in de darmen ziet er anders uit.

Bij een fecestransplantatie krijgen mensen die aan diabetes type 1 hebben poep van een donor ingebracht. De ontlasting wordt ontdaan van voedingsresten, en gaat in verdunde vorm met een sonde in de neus naar de darmen. Het is pijnloos en de ontvanger ruikt en proeft er niets van.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de cellen die insuline produceren uitschakelt. Mensen met diabetes type 1 moeten zichzelf insuline toedienen om de bloedsuiker te reguleren. De afweerreactie is nu nog niet te stoppen. Een onderzoeksteam onder leiding van Max Nieuwdorp en Nordin Hanssen gaat op basis van hun eerdere werk nu verder onderzoeken of de afweerreactie wordt afgezwakt via darmbacteriën. Het nieuwe onderzoek gaat vijf jaar duren.

„Door een poeptransplantatie willen we de functie van de alvleesklier van mensen met diabetes type 1 weer een beetje ’oppoetsen’. Hiermee zouden we een patiënt een stabielere ziekte kunnen geven, met minder glucosepieken en -dalen en daardoor minder diabetescomplicaties. Uiteindelijk kan dit mogelijk leiden tot een nieuwe behandeling, en hopelijk genezing of omkering van diabetes type 1, ook als mensen de ziekte al langer hebben. Ik ben hier heel erg optimistisch over”, zegt Nieuwdorp.