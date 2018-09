Zweeds meisje uit handen IS gered

Het meisje was vorig jaar zonder haar pleegouders in te lichten naar Syrië gegaan en is daarvandaan naar Noord-Irak getrokken. Volgens Zweedse media hebben de Koerdische commando's de bevrijdingsactie ondernomen op verzoek van familie en de Zweedse regering.

Het gaat volgens Zweedse media om een meisje uit Boras in het zuiden van Zweden. Ze zou met haar vriend die in Syrië wilde gaan vechten, zijn meegegaan. De vriend is naar verluidt gedood bij bombardementen op het gebied van Islamitische Staat. Het meisje zou haar ouders al geruime tijd geleden telefonisch om hulp hebben gevraagd.

Wat haar precies is overkomen blijft nog onduidelijk volgens Zweedse media. Volgens sommige meldingen was ze enige tijd gevangene van IS. Volgens andere bronnen was ze eerder al in handen van een Koerdische militie gevallen.