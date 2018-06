’IS in het nauw gedreven’

De omkering in de strijd is het gevolg van de inspanningen van de internationale coalitie tegen IS, zei Middendorp. Steden als Sinjar en Ramadi zijn heroverd, Mosul is ‘ingekapseld’. Grootste probleem is nu de ‘nieuwe tactiek’ van IS, die ‘stroken met bermbommen aanlegt’. “Vijftig procent van de gebouwen zit vol met boobytraps.” Ontheemden kunnen daardoor nog niet terug naar de steden. De training aan Iraakse en Koerdische strijdkrachten is dan ook deels gericht op ontmijning.

Zelfvertrouwen

De trainingen beginnen vruchten af te werpen, zei Middendorp, die net terug is van een overleg in Koeweit met alle bevelhebbers van de 29 landen van de coalitie tegen IS . Het Iraakse leger, dat voorheen nog wel eens op de vlucht sloeg als IS verscheen, heeft het zelfvertrouwen terug, zei Middendorp. De trainingen zijn flink opgeschroefd; momenteel leidt Nederland tegelijkertijd twee bataljons van zeshonderd man op.

De Peshmerga zijn ‘fantastische strijders, die voorop gaan in de strijd’, zei overste Ger Strik, leider van de trainingsmissie. Ze krijgen schiettraining, leren zuinig omgaan met munitie en het verzorgen van gewonden. “Voorheen leidde een beenwond nog wel eens tot een dodelijk slachtoffer. Met knevels en noodverbanden maken ze al grote stappen.”

Wapens

Over de luchtaanvallen kon Middendorp melden dat er in totaal 1700 missies zijn gevlogen, waarbij 13400 keer de wapens zijn ingezet. Hoeveel er in Syrië is gebombardeerd, wil Defensie niet zeggen, om de tegenstander niet wijzer te maken. De aard van de inzet is dezelfde. „Of het gebouwtje nou aan de ene kant van de grens staat, of aan de andere, maakt weinig uit”, zei Middendorp. Behalve vaste doelen als wapen- en munitiedepots, trainings- en commandocentra en konvooien, geven Nederlandse F-16’s ook luchtsteun bij de frontgevechten van Iraakse en Koerdische strijdkrachten.