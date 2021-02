Moeder (23) die bij tandarts beviel van baby krijgt rekening toegestuurd

De politie had de rekening, ruim tweehonderd euro schoonmaakkosten, aanvankelijk zelf naar de moeder gestuurd. Maar ze bleek niet afdoende verzekerd voor het bizarre noodgeval. De vrouw was buiten op de fiets ten val gekomen en kreeg vervolgens steken in haar buik. Toevallig passerende agenten brachten haar naar de praktijk in de buurt, waar ze desgevraagd in een behandelkamer terecht kon.

Uit navraag bij de tandartspraktijk waren ook die niet verzekerd voor de uitzonderlijke bevalling. De behandelkamer moest nadien grondig gereinigd worden. De politie in Velp besloot daarop bij te springen wat betreft de kosten. „De politie was eerder al mijn redder in nood, en is dat nu opnieuw”, reageert Jessica tegen de Gelderlander.

Herman in ziekenhuis

De tien weken te vroeg geboren baby, Herman, maakt het naar omstandigheden goed, al kampt hij wel met een klaplong. Het kindje krijgt daarom extra zuurstof toegediend in een couveuse in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis, meldt de krant.