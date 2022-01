Premium Het beste van De Telegraaf

Schaamte bij ouderen die krap bij kas zitten: ’Mijn kinderen doen af en toe een boodschap omdat ik er geen geld voor heb’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Den Haag - „Het Zwitserleven Gevoel? Nou dat willen wij ook wel eens meemaken”, zegt José Mendels (66) uit Den Haag lachend. „Onbezorgd over ons pensioen zijn we namelijk niet.” Mendels is vorig jaar na een carrière in het onderwijs iets eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd vervroegd met pensioen gegaan, omdat haar man chronisch ziek is. Ze heeft net haar eerste AOW-uitkering mogen ontvangen en krijgt een aanvullend pensioen.