Man overlijdt na val in water Maassluis

MAASSLUIS - Een man is zaterdag om het leven gekomen nadat hij in het water was gevallen aan de Deltaweg in Maassluis. De hulpdiensten die massaal waren uitgerukt hadden nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten, aldus de veiligheidsregio.