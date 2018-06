Brazilië gaat zika te lijf met gammastraling

Miljoenen gekweekte mannetjesmuggen worden wekelijks onvruchtbaar gemaakt door gammastraling. Zodra ze gesteriliseerd zijn, worden ze uitgezet zodat ze met vrouwtjes kunnen paren. De eitjes die worden gelegd zijn dan niet bevrucht. Deze methode moet het virus een halt toe kunnen roepen.

Het stralingsapparaat staat nu nog in Portugal en wordt naar Brazilië gehaald zodra de regering toestemming geeft.

Het zikavirus zou grote schade kunnen toebrengen aan de hersenen van ongeboren baby's. Het virus wordt overgebracht door besmette muggen en is momenteel vooral een groot probleem in Midden- en Zuid-Amerika.

Olympische Spelen

Vanwege de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus zijn de autoriteiten druk op zoek naar een oplossing voor het virus. Er is nog geen vaccin voor, waardoor het virus alleen bestreden kan worden door de muggenpopulatie te verminderen.

Naast gammastraling kijken onderzoekers ook naar genetisch gemanipuleerde muggen. Die gaan dood voordat ze zich voortplanten.