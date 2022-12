Ruime Kamermeerderheid wil verbod op kiloknallers

Een Kamermeerderheid vindt het onwenselijk dat supermarkten ’stunten met de prijs van vers voedsel, met nadelige gevolgen voor de prijs voor de boer en extra voedselverspilling tot gevolg’.

Donderdag is in het parlement een motie met die strekking aangenomen van CU, CDA, GL, Volt, PvdA en BBB. Ook VVD, D66, PvdD, Denk, SGP, JA21, BBB, Bij1 en Kamerleden Omtzigt en Gündoğan steunen de motie en willen dat voedsel duurder wordt en eisen dat een ’eerlijke prijs’ aan boeren wordt betaald. De partijen roepen minister Piet Adema (Landbouw) op om te onderzoeken hoe dit ingevoerd kan worden.

Alcohol

De politici verwijzen daarbij naar regelgeving in Frankrijk, België en Zwitserland, waar al bepaald is dat ’prijsstunten’ niet meer mag. Ze trekken ook een vergelijking met aangescherpte regels die in ons land gelden voor de verkoop van alcohol. Daar mag niet meer dan 25 procent korting op gegeven worden. Volgens de Kamerleden moet er ’wel ruimte blijven voor het afprijzen van levensmiddelen in verband met de houdbaarheidsdatum’.

De SP, die tegen de motie stemde, is verbolgen over het plan. „Iedereen die weleens in de supermarkt loopt ziet dat mensen echt op zoek zijn naar betaalbaar en goed eten”, zegt Kamerlid Beckerman. „Natuurlijk moet de boer goed verdienen, maar dat los je niet zo op. Met steeds langere rijen voor voedselbanken is het toch niet uit te leggen dat de prijzen nog verder omhoog gaan? Wij zeggen: verlaag nu eerst de btw op groente en fruit. Maar ja, dat lukt het kabinet maar niet. En prijzen ophogen straks wel?”