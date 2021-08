Uit de rij geglipt: GGD ontvangt tientallen meldingen van prikfraudeurs

,,Het komt op sommige locaties voor dat mensen niet gevaccineerd willen worden, maar wel als gevaccineerd geregistreerd willen staan”, aldus een woordvoerster van GGD GHOR Nederland. Op sommige locaties kregen mensen de registratiekaart vóór het zetten van de vaccinatie. ,,Zodra mensen de registratiekaart hebben ontvangen, verlaten ze de rij of gebruikten ze een smoesje, bijvoorbeeld om even naar het toilet te gaan, en zetten ze het op een lopen.”

Tientallen

Het gaat in totaal om ‘enkele tientallen’ meldingen uit het hele land. ,,Op een aantal locaties zijn mensen ter plekke staande gehouden en aangesproken op hun gedrag en werkwijze en ook is verzocht de registratiekaart in te leveren.” Van de mensen die worden gesnapt, is ook de registratie uit het systeem verwijderd. ,,Mensen kunnen dan ook geen coronacertificaat verkrijgen”, aldus de woordvoerster. ,,Daarnaast attenderen we mensen op het gezondheidsrisico dat mensen creëren voor zichzelf en hun omgeving als ze zonder vaccinaties op pad of reis gaan.”

De GGD heeft maatregelen genomen door op elke locatie aandacht te vragen voor het fenomeen, de rij aan te passen waardoor wegrennen lastiger is en door de registratiekaart pas uit te delen ná het prikken. ,,Vaccineren blijft uiteraard vrijwillig”, benadrukt ze. ,,We dwingen niemand om de prik daadwerkelijk te laten zetten. Maak een weloverwogen keuze en wees van harte welkom op onze vaccinatielocaties als je daadwerkelijk een vaccinatie wilt ontvangen.”