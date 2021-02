Vrouw wist niet dat ze zwanger was en bevalt bij tandarts: ’Ze stormden praktijk binnen’

De 23-jarige vrouw was met haar 3-jarige zoontje achterop de fiets onderweg naar de noodopvang, toen ze ten val kwam door een glad wegdek. Bij de val kreeg ze enorme last van pijnlijke steken in haar buik en benen.

Twee toevallige passerende agenten zagen het gebeuren en brachten de vrouw en haar zoontje naar de tandartspraktijk van Rene Klaassen, zo’n vijftig meter verderop.

Enorm gegil

Tandarts Rene Klaassen was bezig met een patiënt, toen hij enorm gegil hoorde in de naastliggende kamer. „Ze stormden de praktijk binnen”, hoorde tandarts Rene Klaassen van zijn collega’s. „Dwars door de wachtruimte naar een behandelkamer, waar gewerkt werd door een andere tandarts met assistenten.”

Volgens Rene waren zijn collega’s in shock. „Niemand begreep wat er precies gebeurde. Het ging allemaal zo verschrikkelijk snel. Intussen stonden er ook al drie ambulances voor de deur. En ik hoorde dat er ook een trauma-helikopter boven de praktijk heeft gecirkeld.”

Baby Herman

De totaal onverwachte bevalling verliep zeer vlot. „Nog voordat de ambulance er was, werd de baby geboren”, aldus de politie IJsselwaarden, die het verhaal deelt op Instagram. Alles gaat goed met de baby.

Het kindje heeft de naam Herman gekregen. Herman kwam om 09.08 ter wereld en weegt 1450 gram. Volgens de tandarts is het kind vernoemd naar zijn vader en heeft het jochie twee grote broers, van wie er één bij de geboorte aanwezig was.

De baby is na de geboorte per ambulance overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen ter controle.