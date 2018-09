Remake Het land van krijgt studioversie

De remake die hij van zijn hit Het land van maakte voor het programma Lekker Nederlands komt officieel uit. Dat zei de rapper woensdagochtend op 100% NL in de ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Lange Frans kreeg zo veel reacties op de nieuwe versie, waarvan de tekst is geschreven door Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge, dat hij besloot dat het een studioversie moest krijgen. "Volgende week duiken we de studio in en kijken we of we nog wat moois kunnen maken", aldus Frans. Hij krijgt daarbij hulp van producer Giorgio Tuinfort.

Het nummer ging na de uitzending viral op internet en is inmiddels bijna een half miljoen keer bekeken op Youtube. In de remake zingt Frans onder meer over "het land van jij mag hier je geluk niet zoeken" en "dit is het land waar om Zwarte Piet wordt gestreden, waar men blind is voor ons slavernijverleden".

Volgens de rapper was de eerste versie van de tekst die hij kreeg van Van de Ven te slecht voor woorden. "Die heb ik meteen teruggemaild. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan want twee uur later kreeg ik deze tekst terug waarvan ik dacht: dit ben ik, dit voel ik."