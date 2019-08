Ouder stel kan zorgkosten niet betalen; pleegt zelfmoord

Brian Jones had even daarvoor 911 gebeld met de mededeling dat hij zijn daad ging volbrengen en waar de politie de lichamen zou kunnen aantreffen „in de slaapkamer aan de voorkant.” Pogingen om de man aan de lijn te houden, liepen op niets uit. Toen de politie bij de woning arriveerde kon er geen contact meer met de man worden gemaakt. Uiteindelijke werd een robot naar binnen gestuurd, waarna uiteindelijk de tragische waarheid duidelijk werd.

De twee lichamen werden inderdaad aangetroffen waar de man had gezegd, beiden met een fatale schotwond. Daarbij een aantal briefjes waarin de situatie werd uitgelegd. Blijkbaar had zijn vrouw Patricia medische behandelingen nodig, maar het echtpaar had geen financiële reserves meer om die rekeningen te kunnen voldoen, zo meldt de lokale nieuwssite Mynorthwest.com.

Sheriff Bill Elfo van Whatcom County spreekt van een trieste zaak: „Het is tragische dat een van onze burgers zo wanhopig is geweest, dat hij alleen maar moord en zelfmoord als uitweg zag. Er is altijd hulp beschikbaar. Je kunt altijd 911 bellen.”