10.000 euro voor gouden tip dodelijke schietpartij parkeergarage

De politie toonde dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden die met een bewakingscamera in de parkeergarage in de Amstelstraat zijn gemaakt in de nacht van 19 mei. Er ontstond rond 04.15 uur een opstootje bij een betaalautomaat in de parkeergarage. Zowel Luntungan als Gefferie was daarbij betrokken. De politie vermoedt dat tijdens de ruzie een andere man een vuurwapen is gaan halen, waarmee Gefferie werd neergeschoten. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis.

Kort na de schietpartij hield de politie op aanwijzingen van getuigen vier verdachten aan. Het gaat om drie mannen uit Amsterdam van tussen de 20 en 24 jaar oud en een vrouw uit Diemen.Zij zaten in een auto die er na het schietincident vandoor was gegaan. Luntungan was daar niet bij. Van de vier zit een 21-jarige man nog vast, de rest is naar huis gestuurd maar blijft verdacht.