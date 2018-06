Asscher: 7 miljoen voor foute vakantiedagen

Asscher meldt maandag aan de Tweede Kamer dat het agentschap SZW op korte termijn aan de slag gaat met zo'n 1200 claims die hierover binnenkwamen. Twee werknemers begonnen een zaak tegen de Staat omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen opbouwden. De Hoge Raad stelde hen in september in het gelijk en bepaalde dat zij die dagen vergoed moeten krijgen.

Het verschil in de opbouw van vakantiedagen ontstond omdat volgens de Nederlandse wet arbeidsongeschikte werknemers tot 1 januari 2012 alleen vakantiedagen opbouwden over de laatste zes maanden dat ze in dienst waren. Volgens de Europese richtlijn hebben werknemers echter recht op vakantiedagen over de gehele periode dat ze in dienst zijn, ongeacht of ze arbeidsongeschikt zijn.