Viroloog Goudsmit: ’We verkeren in een oorlogssituatie’

„Veel zal anders zijn. Zal er nog een Feyenoord-Ajax in een volle Kuip worden gespeeld?” Ⓒ ANP

Hij werd wereldberoemd met zijn baanbrekende aids-onderzoek. Voor viroloog Jaap Goudsmit (69), hoogleraar epidemiologie aan de prestigieuze universiteit van Harvard in de VS, is de corona-uitbraak een van de grote gebeurtenissen in zijn leven. Hij pleit voor een Nederlands Deltaplan Virusbestrijding. „We zijn in oorlog, dit willen we nooit meer meemaken.”