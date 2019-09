Vier meter lange python bewaakt Belgische wietplantage

Vijf brandweermannen moesten uitrukken om de 50 kilo zware slang te vangen | foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

LUIK - De politie van Grâce-Hollogne bij het Belgische Luik is dinsdag opgeschrikt door een enorme slang. Bij de ontmanteling van een cannabisplantage kwamen agenten oog in oog te staan met een wel vier meter lange python. Voor de relatief kleine plantage, er stonden een tiental plantjes, was zwaar geschut ingezet.