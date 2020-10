Nederland en België: reis niet over de grens

„Het beperken van sociale contacten, ook internationaal, is het sleutelelement in de strijd tegen het virus”, schrijven minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een gezamenlijke verklaring.

„De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen versterkt de verdere verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens”, aldus Verlinden. Als mensen zich nu niet aan de maatregelen houden „zullen we straks alle sociale contacten een halt moeten toeroepen. En dat wil niemand.”

Grapperhaus erkent dat de huidige maatregelen veel van mensen vragen. „Maar als we samen onze schouders eronder zetten krijgen we het coronavirus weer onder controle. Dat betekent dus ook: even niet op bezoek gaan bij onze Belgische buren. Ga niet de grens over als het niet hoeft.”