Kabinet: medio 2022 helmplicht voor snorfietsers

Er loopt nog een onderzoek naar het soort helm dat snorfietsers moeten dragen. Mogelijk kunnen ze ook gebruikmaken van de lichtere en meer ventilerende speedpedelec-helm in plaats van een bromfietshelm.

De plicht komt er na herhaaldelijke oproepen van artsen en gemeenten. Die zien veel snorfietsers gewond raken doordat zij geen helm dragen. Snorfietsen hebben een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur en zijn te herkennen aan een blauwe kentekenplaat. Bromfietsen hebben een gele kentekenplaat. In sommige gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, geldt al een helmplicht voor snorfietsers op de rijbaan. In Den Haag mogen snorfietsers niet op de rijbaan komen.

De landelijke helmplicht voor snorfietsers is al lange tijd in de maak. De Tweede Kamer dringt er al sinds begin 2019 op aan. Van Nieuwenhuizen schetste verschillende obstakels. Zo zou een groot aantal verschillende voertuigen, waaronder bakfietsen en andere elektrische voertuigen, ook onder de wet gaan vallen. Volgens meerdere partijen, waaronder het CDA en GroenLinks, ontbrak het Van Nieuwenhuizen aan „politieke wil” om de plicht in te voeren.

Voordat de wet ingaat, moeten zowel de Eerste als de Tweede Kamer nog instemmen met het plan van Van Nieuwenhuizen.

Dode

Een bestuurder van een snorfiets is vrijdag nog om het leven gekomen na een aanrijding met een auto op de kruising van de Zuiderzeestraatweg en de IJsselvliedtlaan in het Gelderse Wezep. De passagier op de snorfiets raakte gewond, meldt de politie op Twitter.