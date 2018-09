Nieuwe termijn lonkt voor president Uganda

Besigye, die in de tellingen op 35 procent van de stemmen staat, werd vrijdag voor de derde keer in een week tijd opgepakt. Vlak voor zijn arrestatie wilde de oppositieleider een persconferentie houden, waarin hij de uitslag van peilingen bekend zou maken die zijn partij FDC zelf had gehouden.

Eerder deze week zette de politie schokgranaten en traangas in om een protest van Besigyes aanhangers op te breken.

De Europese Unie had zaterdag weinig goeds te zeggen over de stembusgang. Volgens waarnemers van de EU was er sprake van intimidatie en is de kiescommissie in het land niet onafhankelijk. ,,Het ontbreekt de kiescommissie aan onafhankelijkheid, transparantie en het vertrouwen van alle belanghebbenden'', zei Eduard Kukan, het hoofd van de waarnemersmissie in Kampala.