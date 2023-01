Duitse politie zet waterkanonnen in tegen betogers Lützerath

Tussen de politie en een groep activisten ontstond zaterdagmiddag een kat-en-muisspel. Af en toe drongen de activisten naar voren en trok de politie zich terug, dan weer voerde de politie charges uit en renden de betogers weg. Dat ging zo een hele tijd heen en weer. Daarbij raakten zeker drie betogers gewond.

Aan de demonstratie namen volgens de politie zo’n 10.000 mensen deel, volgens de betogers zelf waren er 35.000 deelnemers. Ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg was bij de demonstratie aanwezig. „Lützerath is er nog, en zolang de kolen nog in de grond zitten, is dit gevecht nog niet voorbij”, zei de 20-jarige onder gejuich van het publiek.

Teskt gaat verder onder de tweet

De groep demonstranten trok naar een plek niet ver van Lützerath waar toespraken werden gehouden, maar duizenden demonstranten splitsten zich onderweg af en gingen aan de rand van de grote bruinkoolmijn staan, pal voor een graafmachine van energiebedrijf RWE. Een groep van enkele honderden anarchistische betogers trok van daaruit met zwart-rode vlaggen naar Lützerath, en ging de confrontatie met de politie aan.

Tegen het vallen van de duisternis waren veel betogers weer op de terugweg. Door de massaliteit van de betoging raakten de wegen in de verre omtrek verstopt en konden ook de hulpdiensten, ondanks zwaailichten en sirenes, bij herhaling niet voor- of achteruit.

Teskt gaat verder onder de tweet

Grimmig

Eerder op de dag werd de sfeer bij het bruinkooldorp al grimmig. Op videobeelden die een Duitse journalist op Twitter deelt, is te zien hoe een gemaskerde demonstrant een cameraman aanvalt. Hij probeert onder meer de camera kapot te maken en de man te schoppen. Volgens de Duitse journalist is de cameraman een Nederlander.

Moeilijk ingrijpen

De politie leek niet voorbereid op dit scenario. In alle haast moesten politieagenten naar de kuil om de situatie onder controle te krijgen. Het is moeilijk om in te grijpen, omdat de betogers bijna op de rand van de kuil staan en daar brokkelt de grond af, waardoor mensen zomaar tientallen meters naar beneden zouden kunnen vallen.

De politie heeft charges uitgevoerd op een groep gemaskerde actievoerders. Ondanks dat hebben meerdere activisten de mijn weten te bereiken. Volgens een ANP-verslaggever ter plekke probeerden de actievoerders de politie te provoceren.

Er zijn drie activisten gewond geraakt. Vermoedelijk komt dit door de confrontatie met de politie. De drie gewonden liggen in het veld, waar ze verzorging krijgen.

Gevarengebied

De politie waarschuwde eerder op Twitter voor gevaarlijke situaties doordat mensen aan de rand van de kuil staan. „Zet je leven en gezondheid niet op het spel. Mensen die zich uit de protestmars hebben verwijderd en aan de rand van de kuil staan, staan in gevarengebied. Wij roepen iedereen op daar vandaan te gaan.”