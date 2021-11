Bloedbad kerstoptocht in VS met vijf doden en 48 gewonden is geen terrorisme

De politie kon de verdachte bestuurder in de buurt arresteren. Hij wordt vervolgd voor vijfvoudige moord. De doden hadden een leeftijd van 52 tot 81 jaar. Volgens de politie raakten 48 personen gewond, onder wie twee kinderen.

Toen Brooks in zijn voertuig onderweg was, werd hij niet achtervolgd door de politie.

Een auto is zondag ingereden op een kerstoptocht in de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin. Het incident gebeurde rond 16.39 uur lokale tijd. Het voertuig reed door een wegafzetting heen. „De SUV kwam op volle snelheid aanrijden”, zei een 39-jarige getuige die met haar gezin vanaf de stoep naar de parade keek. „Toen hoorde ik mensen gillen.” De vrouw zocht met haar 3-jarige dochter een veilig heenkomen in een restaurant terwijl haar echtgenoot probeerde om gewonden te helpen.

Op een video die op sociale media is geplaatst, is een rode SUV te zien die van achteren op de parade inrijdt. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op dezelfde auto, wanneer die door de wegversperring breekt. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een agent op de wagen geschoten heeft. Daarbij zouden geen omstanders gewond zijn geraakt. Vanuit de auto zelf zou niet zijn geschoten volgens de politie.

Tijdens het incident brak volgens Amerikaanse media paniek uit. Mensen schreeuwden de namen van familieleden. Op videobeelden is te zien dat een vrouw „mijn god” blijft gillen nadat een groep dansende meisjes met kerstmutsen is geraakt door de wagen.

Kinderen, senioren en priester gewond

Ooggetuigen hadden het over tientallen mensen die op de grond lagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

„Er lagen overal pompons, schoenen en warme chocolademelk”, vertelt Corey Montiho, bestuurslid van een nabij gelegen school in Waukesha aan de Milwaukee Journal-Sentinel. Ik moest via het ene lichaam naar het andere om mijn dochter te vinden. Mijn vrouw en twee dochters werden bijna geraakt. „Mijn familie is veilig, maar velen zijn dat niet. Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn hand, ze kreeg een toeval en ze bloedde uit haar oren. Ik hield haar moeder vast toen ze in elkaar zakte. Alstublieft, bid voor iedereen. Bid alstublieft.”

Er zouden meerdere schoolkinderen gewond zijn geraakt, meldt Fox News. En volgens het aartsbisdom van Milwaukee is een van de gewonden een katholieke priester, naast ook „katholieke schoolkinderen uit Waukesha” en „meerdere parochianen.”

Volgens een ooggetuige reed de bestuurder met SUV over een aantal oudere vrouwen die deel uit maakten van de groep The Dancing Grannies en meededen aan de jaarlijkse optocht in de stad. Volgens een andere getuigen zouden zeker vier vrouwen uit deze groep geraakt zijn door de auto, meldt New York Post.

De 19-jarige Brayden Kowalski was met zijn familie aanwezig op de parade en vertelt dat hij „overal lichamen zag vliegen.” „Hij blies gewoon door mensen heen, raakte een heleboel mensen, lichamen vlogen overal heen”, zei Kowalski tegen Fox News. „Deze mensen werden niet overreden, ze werden door de lucht gegooid. Veel mensen werden in de lucht gegooid. „Er waren heel wat mensen met gebroken ledematen, heel wat mensen lagen te schreeuwden. Het was afschuwelijk.”

Het Witte Huis

Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden is geïnformeerd over de gebeurtenissen in Waukesha. „Het Witte Huis volgt de situatie op de voet. We leven mee met iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke voorval”, meldt een regeringsfunctionaris. Die zei ook dat de lokale autoriteiten hulp is aangeboden.