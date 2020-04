Moeder en dochter (3) gewond bij brand Dokkum: politie arresteert man

Dat meldt de politie. Die gaat uit van brandstichting.

Wat de relatie tussen de gearresteerde man (34) en de slachtoffers is, is niet bekend. De verdachte werd opgepakt in Ferwert. „Wij doen verder onderzoek”, meldt de politie. „Bijvoorbeeld in de woning in Dokkum. En we gaan de verdachte horen.”

Hoe moeder en dochter het op dit moment precies maken, kan de politie wegens privacyredenen niet melden.