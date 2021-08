Inwoners Washington gek van de jeuk door vleesetende mijt

In de hele regio meldden zich mensen bij de huisarts met jeukende zweertjes, vooral op het bovenlichaam. Sommigen zijn in paniek, omdat ze niet weten wat het is, zo laten honderden reacties in speciale zelfhulp Facebook-groepen zien.

Deskundigen vermoeden dat de plaag is ontstaan door de cicade-cyclus: eens in de zeventien jaar komen ontelbare cicaden uit de grond om met elkaar te paren. Dat was dit jaar het geval. De door deze cicaden veelal in eikenloof gelegde eieren trekken miljarden mijten aan. Die piepleine parasieten laten zich daarnaast graag uit de boom vallen als daaronder zich bijvoorbeeld mensen bevinden. Een beet van de mijt wordt vaak pas uren later opgemerkt, als de boel begint te zweren en te jeuken.

Het goede nieuws is: na dit jaar blijft het beestje weer zeventien jaar weg, omdat er simpelweg geen nieuwe eieren worden gelegd, laat professor Gene Kritsky van de Mount St. Joseph University in Cincinnati weten aan de Washington Post. Het slechte nieuws: de ellende kan wel tot einde van de herfst duren. Intussen wordt inwoners van Washington aangeraden uit de buurt van bomen met cicadennesten te blijven, eventuele beten te koelen en... vooral niet te krabben.