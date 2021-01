Probleem herverpakken opgelost: prikronde verpleeghuizen vervroegd, Pfizervaccin nu wel geschikt

Premium Binnenland

Deze Nederlanders reizen ondanks mutatie toch naar Engeland: ’We worden als melaatsen behandeld’

Schiphol is woensdagmiddag uitgestorven. Als je niet een van de schaarse luchtreizigers bent, word je in de terminal tegengehouden door stuurs personeel. Wegwezen. Ineke Zwaan en haar man Andrew Tarrant uit Amsterdam checken met mondkapje als een van de weinigen in bij de KLM-balie.