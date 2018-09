Jaarlijks worden er ongeveer 1200 boten gestolen. Bovendien ontvreemdt het boevengilde elk jaar ruim 2000 buitenboordmotoren. Volgens verzekeringsmaatschappijen neemt dit aantal elk jaar toe. Diefstal van een van uw dierbaarste bezittingen lijkt ons echt iets om je zorgen over te maken. Maar dat is lang niet bij iedereen het geval. Veel Nederlanders beveiligen hun huis als Fort Knox, maar laten hun kostbare boot aan drie landvasten in een onbewaakte haven liggen. Vanwege het grote aantal diefstallen verplichten sommige verzekeringsmaatschappijen sloepenbezitters om een goedgekeurde alarminstallatie te laten installeren. Andere verzekeraars verlangen alleen dat de boot met een goed slot wordt afgesloten of vastgelegd. Doet u dat ook? Heeft uw boot een diefstalveilige ligplaats of vertrouwt u op de waakzaamheid van de havenmeester en andere passanten? Hebt u de boot aan een onverwoestbaar slot vastgelegd of een alarminstallatie laten installeren? Of vindt u de beveiliging van de boot overbodig omdat bijna alle watersporters te vertrouwen zijn? Onze vraag aan u is: besteden watersporters te weinig aandacht aan diefstalpreventie? En hebt u daar ook voorbeelden van? Wij horen het graag van u. Ga naar vaarkrant.nl en vul de poll in of mail naar vaarkrantreporter@telegraaf.nl.

