Gesprekken over Britse EU-deal weer opgepakt

BRUSSEL (AFN) - De gesprekken over een aangepast EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië zijn vrijdagochtend weer opgepakt. Tijdens de nacht hebben vooral diplomaten en juristen onderhandeld. Nu is het in Brussel de beurt aan politieke kopstukken, zoals de Britse premier David Cameron en EU-leider Donald Tusk. In een-op-eengesprekken proberen zij dichter tot een overeenkomst te komen.