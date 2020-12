Peiling: ’Wopke-effect’ bij CDA en JA21 sleept zetel binnen

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die onlangs opstapten bij Forum voor Democratie, richtten de nieuwe partij JA21 op en doen daarmee mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Ook de nieuwe partij Code Oranje van de Haagse oud-PVV’er Richard de Mos zou een zetel binnenslepen.

De peilingen van zondag 20 december. Ⓒ Maurice de Hond

Dat Wopke Hoekstra de lijsttrekker van het CDA is geworden, heeft gezorgd voor een stijging van vijf zetels (naar 19) van het CDA in twee weken. Doordat die winst niet alleen van de VVD kwam (die nu 8 zetels voor staat op de PVV en 15 op het CDA) becijfert De Hond dat de huidige regering nu nog maar op vier zetels verlies staat. VVD van premier Rutte komt op 34 zetels, de PVV van Wilders komt op 26 en blijft daarmee de tweede partij van Nederland.

Forum

FVD komt in deze peiling op vier zetels, twee meer dan de partij haalde bij de verkiezingen in 2017. De partij stond eerder echter nog veel hoger in de peilingen, maar publiekelijk geruzie rond Thierry Baudet gooide roet in het eten. De conservatieve SGP staat een zetel in de winst en zou daardoor na de verkiezingen op vier Kamerleden uitkomen.