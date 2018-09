Lamborghini Centenario lijkt een beetje misvormd

Hoe dan ook, het lijkt erop dat dit de jubileum-Lambo is die op de Autosalon van Genève debuteert. De Centenario LP770-4 viert dat het honderd jaar geleden is dat Ferruccio Lamborghini is geboren en haalt – de type-aanduiding zegt het al – 770 pk uit de bekende 6,5 liter V12 van de Aventador LP700-4 en Aventador LP750-4 SuperVeloce.

Uitverkocht

De machine, die op de patenttekeningen oogt als een platgewalste Huracán, wordt in een oplage van twintig stuks gebouwd (later volgen nog twintig roadsterversies). De Centenario zou ongeveer 2,2 miljoen euro exclusief belastingen kosten en is al maanden uitverkocht. Eén exemplaar is toegewezen aan een schatrijke Nederlandse koper.

