Honderden Wajongers ontvangen onbedoeld te weinig geld

De regels voor de Wajong, bedoeld voor mensen die voor hun achttiende verjaardag ziek of gehandicapt zijn geworden en daardoor nooit (volledig) zullen kunnen werken, zijn per 1 januari veranderd. Het ministerie spreekt van een vereenvoudiging waarbij de regels van verschillende regelingen gelijk zijn getrokken. Doel was ook om ervoor te zorgen dat het meer zou gaan lonen om deels te werken.

De vakbonden waarschuwden al in januari dat er toch een groep was die er door de wijzigingen op achteruit was gegaan. Het ministerie heeft dat samen met het UWV onderzocht en moet nu erkennen dat dit inderdaad het geval is. De betreffende Wajongers krijgen met terugwerkende kracht alsnog waar zij recht op hebben. Koolmees verwacht dat deze herstelactie dit najaar zal zijn afgerond.

Door dezelfde aanpassing van de regels hebben ook zo’n driehonderd Wajongers meer gekregen dan de bedoeling was. Maar omdat dat het gevolg is van „een onduidelijkheid in de wet”, hoeven zij het te veel ontvangen geld niet terug te betalen. Wel wordt de wet per 1 januari 2022 zo aangepast dat iedereen weer het juiste bedrag krijgt.