Kabinetsplan gratis kinderopvang gekraakt: ’Het levert weinig op’

Dat stellen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in een zeer kritische analyse van de kabinetsplannen. Ze roepen minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) met klem op haar plan te ’heroverwegen’. Onlangs stelde de CDA-bewindsvrouw het plan al uit tot 2027, vanwege zorgen over de uitvoering en de tekorten aan arbeidskrachten in de sector.

SCP en CPB stippen nu meerdere pijnpunten aan: het plan levert nauwelijks extra werkenden op en de ongelijkheid wordt er groter van. De planbureaus zeggen het niet met zoveel woorden, maar het kabinet kan hun onderzoek zien als een aansporing om de stekker helemaal uit het opvangplan te trekken. „We denken dat het plan weinig oplevert”, zegt Egbert Jongen van het CPB.

Arbeidsparticipatie

De planbureaus hebben onder meer becijferd in hoeverre de gratis opvang helpt om ouders meer te laten werken, een van de doelen van het kabinet. De arbeidsparticipatie groeit volgens het onderzoek maar met 0,2 procent als de crèche bijna gratis wordt. Niet heel veel, constateert Jongen: „Voor 2,5 miljard euro per jaar heb je 15.000 extra fte…”

Dat komt volgens de CPB-onderzoeker onder meer doordat de ’arbeidsparticipatie al redelijk hoog is’, vooral vrouwen met kinderen zijn de afgelopen decennia al flink meer gaan werken. Jongen: „Dat betekent ook dat het steeds moeilijker wordt om die participatie verder te verhogen.”

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) stelde het plan voor gratis kinderopvang eerder al uit tot 2027, vanwege zorgen over de uitvoering en de tekorten aan arbeidskrachten in de sector. Ⓒ ANP/HH

Bovendien vrezen de onderzoekers dat gratis opvang de ongelijkheid in de maatschappij verhoogt. Ze tekenen uit dat de vraag zal toenemen en daardoor de prijzen zullen stijgen. Omdat het kabinet tot een maximumbedrag vergoedt, gaat de eigen bijdrage van ouders (boven die maximumvergoeding) waarschijnlijk omhoog.

Niet-werkende ouders

„Wat we lastig vinden aan dit plan is dat de kinderen die het meeste baat hebben bij kinderopvang juist niet gaan profiteren. Dat zijn kinderen uit gezinnen met niet-werkende ouders of werkende ouders met lage inkomens”, zegt SCP-onderzoeker Freek Bucx. „Voor die gezinnen wordt het niet goedkoper.” Zij krijgen in het huidige stelsel namelijk al ongeveer net zoveel vergoeding als ze in de nieuwe plannen zouden krijgen, maar zijn de dupe als de prijzen stijgen en het deel dat ze zelf moeten betalen dus omhooggaat.

Gratis kinderopvang zal de ongelijkheid in de maatschappij volgens de onderzoekers van het SCP en CPB alleen maar verhogen. Ⓒ ANP/HH

Bovendien verwachten de onderzoekers dat de vraag naar kinderopvang wel gaat stijgen, omdat mensen die nu maar weinig toeslag krijgen straks voor veel minder geld hun kind naar de opvang kunnen brengen. En dat terwijl de kinderopvangsector de vraag nu al nauwelijks aan kan vanwege personeelstekorten en gebrek aan opvanglocaties.

De planbureaus zien maar weinig voordelen van de plannen die het kabinet nu heeft. Een van de spaarzame lichtpuntjes is volgens hen dat de kinderopvangtoeslag verdwijnt, een ander speerpunt van het kabinet na de toeslagenaffaire. Maar, zegt Jongen: „De kinderopvangtoeslag kun je ook afschaffen zonder de opvang bijna gratis te maken voor de hoogste inkomens.”

Terug naar tekentafel

Wat de onderzoekers betreft gaat het kabinet terug naar de tekentafel en wordt de opvang hervormd met heel andere uitgangspunten. De focus moet er dan volgens hen niet op liggen dat ouders meer gaan werken, maar op de ontwikkeling van het kind. „Als je kijkt naar de baten van kinderopvang, zit dat hem vooral in de ontwikkeling van kinderen”, zegt Bucx. „Het is verstandig om daarop in te zetten.”

Een alternatief plan hebben de planbureaus niet. Bucx: „We maken zelf geen plannen, dat is aan de politiek. We geven wel aandachtspunten mee.” Het voornaamste advies aan ’Den Haag’ is: doe het niet overhaast. Jongen: „Wat je ook doet, doe het niet overhaast. Het zal hoe dan ook tijd kosten om tot een nieuw systeem te komen.”