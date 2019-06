Tot diep in de nacht onderhandelen, zoals over de pensioenen, hoe gezond is dat?

Het is al diep in de nacht als minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) het ministerie verlaat na afloop van het overleg over de pensioenen. Ⓒ ANP

Amsterdam - ’Nu eerst slapen’, was het korte commentaar van minister Koolmees (Sociale Zaken) toen hij afgelopen nacht even voor drie uur het overleg over de pensioenen verliet. Tot diep in de nacht dooronderhandelen, hoe zinvol en gezond is dat eigenlijk?