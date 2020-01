KLM: Martinair-piloten na formaliteiten naar huis

Het Openbaar Ministerie in Argentinië ziet geen aanleiding voor vervolging van de nu vrijgelaten medewerkers.

Bijna twee weken geleden werd in hun vrachttoestel van moedermaatschappij KLM, een Boeing 747-400, tijdens een grootschalige bliksemactie circa 88 kilo coke onderschept door de Argentijnse douane en politie. De drugspakketjes zaten verstopt in dozen voor motorolie. Het vliegtuig, dat op het punt stond naar Schiphol te vertrekken, mag ook nog altijd niet weg uit Argentinië, aldus KLM.

Bekijk ook: Drie Nederlandse piloten die vastzaten in Argentinië zijn vrijgelaten

Van de in totaal acht aangehouden personen, naast de drie vliegers vijf grondmedewerkers, zijn er zes voorlopig op vrije voeten gesteld, omdat de aanklager niet genoeg harde aanwijzingen heeft voor hun betrokkenheid. Twee Argentijnen, waaronder de lokale laadmeester van Martinair, op wie een zware verdenking rust, blijven wel in Buenos Aires in de cel.

KLM-Martinair, dat achter de schermen veel moeite deed om de drie piloten vrij te krijgen, reageert verheugd, maar wil verder niets zeggen ’in het belang van onze collega’s’. Onduidelijk is of er een borgsom is betaald. Buitenlandse Zaken, die hen via de ambassade bijstaat, wil evenmin details prijsgeven.

Martinair-gemeenschap

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers hintte zondag in een ledenbrief al op vrijlating van de piloten. In de Martinair-gemeenschap is alom sprake van blijdschap, zeggen diverse betrokkenen tegen De Telegraaf. Ook zij houden echter de kaken verder stijf op elkaar om de zaak niet te schaden.

Volgens strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, die Transavia-piloot Poch verdedigde, is het in Argentinië, maar ook in veel andere landen, gebruikelijk om vrijgelaten verdachten gedurende het gerechtelijk onderzoek ter beschikking te houden van OM en rechters. De Martinair-vliegers lijken er daarmee nog genadig af te komen.

„Ik heb vorige week in een andere drugszaak nog twee Nederlanders in Spanje vrij gekregen, die daar al veertien maanden in voorarrest zaten. Ook zij mogen het land voorlopig niet verlaten. Het is voor families altijd beter als ze hen in vrijheid kunnen zien in plaats van in een kille cel”, meent Knoops.

Twee Nederlandse politiemensen helpen volgens de Landelijke Eenheid in Buenos Aires bij het onderzoek, omdat het waarschijnlijk gaat om een internationale drugsbende.