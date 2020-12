Kamer houdt spoeddebat over vaccineren

Aanleiding is de verwarring over de Nederlandse vaccinatiecampagne. Terwijl allerlei landen in Europa, zoals Duitsland en Groot Brittannië, binnenkort beginnen of al zijn begonnen met vaccineren, beroept coronaminister De Jonge zich op zorgvuldigheid en houdt hij het op ’zo vroeg als mogelijk in januari’.

„Nederland is weer de sukkel van Europa”, vindt Wilders. „Zo ongeveer als laatste gaan we mensen die dat willen vrijwillig vaccineren omdat het ICT-systeem van de GGD niet op orde is. We lijken wel een derde wereldland.” De ICT-problemen vindt Wilders geen steekhoudend argument voor vertraging. „Alsof we dat niet eerder hadden geweten.”

Wilders en met hem de overige oppositiepartijen, willen het spoeddebat liefst deze donderdag nog houden. „Dit mag niet mis gaan”, viel SP-leider Lilian Marijnissen Wilders bij. De coalitiepartijen mikken met het debat liever op volgende week dinsdag, een dag nadat minister de planning bekend maakt van de vaccinatiecampagne in Nederland.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakte de twijfels over de Nederlandse haast met de vaccinatiecampagne bepaald niet minder door donderdag aan te kondigen dat het inenten met het eerste coronavaccin in de hele EU begint op 27, 28 en 29 december. Volgens het ministerie van Volksgezondheid brengt dit echter geen wijzigingen in de Nederlandse plannen en komt er pas maandag duidelijkheid over de startdata.

„We beschermen onze burgers samen”, zo twitterde Von der Leyen donderdag opgewekt. Aangezien deze week het nieuws naar buiten kwam dat het vaccin van Pfizer en BioNTech per 21 december beoordeeld zal worden door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaf dat extra hoop aan Nederland. Tot dusverre was het officiële standpunt vanuit het ministerie en de GGD’s namelijk dat we pas in januari van start zullen gaan met vaccineren.

In die planning is echter ook na dit bericht van de Europese Commissie niets veranderd, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de woordvoerder betekent de update van de Europese Commissie dan ook niet veel meer dan wat dinsdag al uitgesproken werd. Toen kondigden Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en vier andere Europese landen aan te gaan samenwerken in de vaccinatiecampagne. Dat gaat niet zozeer over het gelijktijdig beginnen, maar meer over het onderling ervaringen en andere informatie uitwisselen over de vaccinaties. Ook gaan ze gezamenlijk ’desinformatie’ over vaccins te lijf. Daarnaast moeten er gemeenschappelijke richtlijnen komen voor het vaccineren van grenswerkers.

Ook het RIVM gaat er nog steeds van uit dat we op z’n vroegst pas in de eerste week van januari zullen starten met vaccineren. „Er moeten echt nog een aantal stappen gezet worden, zoals het spoedadvies dat de Gezondheidsraad zal geven over de effecten van het vaccin op verschillende doelgroepen. We starten ook liever gelijk goed dan dat we te snel van start gaan.”

Bovendien zijn ook de GGD’s, waar de eerste mensen – het zorgpersoneel uit verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen en de wijkverpleging - zullen worden ingeënt, er nog niet klaar voor. Ze melden dat er met name aan het ICT-systeem moet worden gewerkt. Zo moet de informatie van het advies van de Gezondheidsraad over bijwerkingen voor bepaalde doelgroepen er nog in verwerkt worden, zodat medewerkers van de callcenters de juiste vragen kunnen stellen. Het vergt ook nog voorbereiding om afspraken in te plannen en priklocaties en gegevens in te voeren. Logistiek experts bekritiseerden Nederland eerder al in deze krant omdat ’we’ te laat de switch gemaakt zouden hebben naar centrale vaccinatie in een vroeg stadium, in tegenstelling tot een land als Duitsland.