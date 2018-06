NVWA neemt jas van luipaardbont in beslag

DEN HAAG (ANP) - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een jas van luipaardbont in beslag genomen. In de jas zit de pels van minimaal drie luipaarden verwerkt, aldus de NVWA.

Een inwoner van Middelburg had de jas te koop aangeboden op een veilingsite. Het kledingstuk had zo'n 2500 euro kunnen opbrengen. Er is proces-verbaal tegen de man opgemaakt

Het luipaard is een beschermde diersoort. De dieren worden in hun voortbestaan bedreigd door stroperij, jacht en verkleining van het leefgebied. De handel in producten waarin luipaardbont is verwerkt is aan strenge regels gebonden.